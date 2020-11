Segunda Divisão: Federação define tabela das quartas de final

O Campeonato Paraense da Segunda Divisão entra na fase decisiva com jogos de ida e volta, a partir do dia 2 e dezembro.

Nesta quinta-feira (26) houve sorteio na Federação Paraense de Futebol [FPF] que apontou os jogos asem seus novos grupos.

Veja como ficou a tabela das quartas de final

Grupo B1

Sport Real x Atlético Paraense

Dia 2 – 9h30 – Estádio Francisco Vasques [Souza] - Belém

Atlético Paraense x Sport Real

Dia 7 – 15h30 – Estádio Rosenão – Parauapebas

Grupo B2

Fonte Nova x Tuna Luso

Dia 2 – 9h30 – Estádio Mamazão – Outeiro

Tuna x Fonte Nova

Dia 6 - 12 – 9h30 – Estádio Francisco Vasques [Souza] – Belém

Grupo B3

Caeté x São Francisco

Dia 2 – 15h – Estádio Diogão – Bragança

São Francisco x Caeté

Dia 7 – 9h30 – Local a definir

Grupo B4

Gavião Kiykatejê x São Raimundo

Dia 2 – 9h30 – Estádio Zinho Oliveira – Marabá

São Raimundo x Gavião Kiykatejê

Dia 7 – 9h30 – Local a definir

Os jogos da semifinal serão realizados nos dias 12 e 16. A decisão acontece no dia 20.

De acordo com informação da Federação de Futebol o campo do Ceju, local dos jogos do São Francisco, está fechado para restauro.