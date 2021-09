São Raimundo fecha com o zagueiro e lateral-direito para a Segundinha do Parazão

O São Raimundo recebeu mais dois jogadores para a disputa da Segundinha 2021. O primeiro deles é o zagueiro Caeté, que se junta aos 20 atletas alvinegros que já estão treinando em Santarém.

O jogador estava em negociações com o clube e a contratação foi confirmada pela diretoria nesta quinta-feira (16). O defensor, de 21 anos, desembarcou em Santarém e já treinou com o elenco do Pantera na quarta-feira.

Outro reforço confirmado é o Ramon Pinheiro da Silva, o Ramonzinho, lateral-direito formado na base do Paysandu. Ele já passou pelo Pandera em 2020.

A preparação do São Raimundo para a Segundinha começou, oficialmente, nesta semana. O elenco se apresentou na tarde da terça e logo iniciou os treinamentos. Como dita o regulamento da competição, a maior parte do plantel é formada por jovens abaixo dos 23 anos, sendo 13 deles provenientes de seletivas realizadas na região Oeste do estado. Os demais são profissionais contratados junto com o técnico Osvaldo Monte Alegre.

A Segunda Divisão do Campeonato Paraense começa no mês de outubro e o elenco o Pantera ainda está em formação. O clube já possui 22 jogadores e a diretoria alvinegra ainda avalia a contratação de outros atletas para fechar o elenco.