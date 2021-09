Parazão: elencos das equipes santarenas começam a ganhar forma para a disputa da segundinha

A segundinha do Parazão inicia em outubro, e com a proximidade da competição as equipes santarenas, São Francisco, São Raimundo e o recém criado Amazônia, já começam a apresentar o esboço dos elencos que vão brigar pelo acesso à elite do futebol paraense.



O Pantera, como é conhecido o São Raimundo, apresentou na tarde terça-feira (14) o seu elenco para a competição. A primeira aposta do campeão Brasileiro para retornar para a primeira divisão, são os jovens talentos dos 20 jogadores do atual plantel. Desses, 13 vieram de seletivas realizadas na região. Os outros sete são jogadores que assim como o atual técnico Osvaldo Monte Alegre, já tiveram passagem pelo oeste do estado. A diretoria ainda avalia a contratação de outros craques para fechar o elenco.



Apesar de ser uma equipe Santarena, o Amazônia não fará sua estreia em competições oficiais jogando em casa: a diretoria do Muiraquitã da Amazônia optou por mandar seus jogos na região metropolitana de Belém. A equipe fechou uma parceria com a Desportiva para utilizar as instalações e também acertou o empréstimo de alguns jogadores da equipe de Marituba, durante a realização do campeonato. O Amazônia também anunciou que o seu fundador e presidente Walter Lima será também o técnico da equipe.



O Amazônia já anunciou 15 nomes, entre eles está Flavio Ticó que no ano passado foi revelado pelo Sport Real e chegou a assinar uma multa milionária com o clube.



Já o São Francisco aguarda a chegada do técnico, o ex-atacante Fábio Oliveira, que já teve passagens por Remo e Paysandu como jogador e iniciou a carreira de técnico em 2019. Assim como seu arquirrival, o Leão de Santarém aposta em uma fórmula caseira para conseguir o acesso. A equipe realizou nesta quarta-feira (15) uma seletiva na procura de jovens talentos para o elenco profissional. Outra peneira será realizada na sexta-feira (17) o local e horário ainda serão definidos pela comissão técnica.