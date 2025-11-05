São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 05.11.25 20h30 O Flamengo soma 20 pontos a mais que o São Paulo no Brasileirão (X/ @Libertadores) São Paulo x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (05/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 64 pontos, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 59 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o São Paulo acumula na competição 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo São Paulo x Flamengo: prováveis escalações São Paulo: Rafael, Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas. Técnico: Hernán Crespo. Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino (Carrascal). Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA São Paulo x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave São Paulo flamengo jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasile RB Bragantino e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 18h00 Liga dos Campeões City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Manchester City e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.11.25 16h00 Liga dos Campeões Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League Benfica e Leverkusen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.11.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro São Paulo fraqueja, reage com mudanças de Crespo e expulsão de Plata para empatar com Flamengo Os são-paulinos demonstraram qualidade, equiparando-se aos flamenguistas na primeira parte da partida 05.11.25 23h53 MOTIVADO Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor' Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores 05.11.25 19h38 CONFIANÇA Jorge comenta boa fase, celebra titularidade no Remo e quer coroar ano com acesso: 'torcedor merece' Após atuar os 90 minutos nas últimas três partidas, o jogador reforça o compromisso do elenco em retribuir o apoio do Fenômeno Azul com o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro 05.11.25 18h44 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20