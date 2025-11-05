São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão

São Paulo x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (05/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 64 pontos, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 59 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o São Paulo acumula na competição 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

São Paulo x Flamengo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas. Técnico: Hernán Crespo.

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino (Carrascal). Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 20h30