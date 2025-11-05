Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Flamengo soma 20 pontos a mais que o São Paulo no Brasileirão (X/ @Libertadores)

São Paulo x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (05/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 64 pontos, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 59 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o São Paulo acumula na competição 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

São Paulo x Flamengo: prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas. Técnico: Hernán Crespo.

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino (Carrascal). Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Flamengo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Paulo

flamengo

jogos de hoje

brasileirão 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.11.25 20h30

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasile

RB Bragantino e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.11.25 18h00

Liga dos Campeões

City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League

Manchester City e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

05.11.25 16h00

Liga dos Campeões

Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League

Benfica e Leverkusen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

05.11.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Campeonato Brasileiro

São Paulo fraqueja, reage com mudanças de Crespo e expulsão de Plata para empatar com Flamengo

Os são-paulinos demonstraram qualidade, equiparando-se aos flamenguistas na primeira parte da partida

05.11.25 23h53

MOTIVADO

Efetivado como treinador principal, Ignácio Neto fala de reviravolta do Paysandu em 2026: 'o melhor'

Mesmo diante de um cenário adverso, com o rebaixamento já confirmado, Ignácio encara o desafio como uma oportunidade para avaliar a continuidade de alguns jogadores

05.11.25 19h38

CONFIANÇA

Jorge comenta boa fase, celebra titularidade no Remo e quer coroar ano com acesso: 'torcedor merece'

Após atuar os 90 minutos nas últimas três partidas, o jogador reforça o compromisso do elenco em retribuir o apoio do Fenômeno Azul com o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro

05.11.25 18h44

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda