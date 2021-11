São Paulo vence o Palmeiras no Allianz e respira na luta contra a degola do Brasileirão

O São Paulo venceu o Palmeiras na noite desta quarta-feira (17) por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e quebrou um jejum de dez anos sem vencer o Tricolor no estádio. Gabriel Sara e Luciano marcaram para o clube do Morumbi.

Com o resultado, o Tricolor subiu para a 14ª posição, com 41 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, que tem o Bahia, com 36, como o primeiro time. Já o Palmeiras estaciona na 3ª colocação, com 58 pontos. O Tricolor volta a campo contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. Já o Alviverde encara o Fortaleza, sábado (20), às 19h, no Castelão.

CHOQUE-REI COMEÇA COM SÃO PAULO MELHOR

​O jogo iniciou truncado, com as duas equipes tendo dificuldades na armação de jogadas. A primeira chance real aconteceu somente aos 21 minutos. Vitor Bueno tabelou com Igor Gomes e arriscou de fora da área. A bola raspou na defesa e bateu na trave de Weverton.



No minuto seguinte, em escanteio, Rigoni recebeu na entrada da área e bateu de primeira. O chute passou com perigo, a direita do gol palmeirense. O Palmeiras tentava chegar na base da velocidade, mas esbarrava na forte marcação do adversário.

GABRIEL SARA ACERTA LINDO CHUTE E ABRE O PLACAR

​O São Paulo continuou em cima e saiu na frente aos 23 minutos. Luciano ganhou de Renan pelo alto e armou o ataque do São Paulo. Gabriel Sara dominou, avançou com espaço e acertou um belo chute de fora da área, no canto direito de Weverton, para marcar no Allianz Parque.

Depois do gol sofrido, o Palmeiras acordou e passou a criar chances. Com 25 minutos, Danilo driblou Reinaldo, entrou na área e foi bloqueado na sequência da jogada. Na cobrança de escanteio, Patrick de Paula bateu em direção ao gol e Volpi precisou dar um soco na bola e afastar o perigo.

VITOR BUENO QUASE AMPLIA PARA O SÃO PAULO

Por pouco o primeiro tempo não acabou com o São Paulo em dois gols de vantagem Aos 29, Rigoni tentou duas vezes e achou Vitor Bueno em boa posição na área. O meia-atacante finalizou por cima do gol defendido por Weverton.

O Palmeiras continuava com dificuldades na criação e não assustou o goleiro Volpi até o intervalo. A equipe palmeirense saiu vaiada para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM SÃO PAULO CRIANDO CHANCES

​A etapa final iniciou com o Tricolor mais presente no ataque, assim como foi todo o primeiro tempo. Logo com um minuto, Jogada de velocidade no ataque do São Paulo, Rigoni avançou e chutou para fora. Aos cinco, Luciano arriscou, mas a bola passou a direita da meta do Palmeiras.

O Tricolor continuou no ataque. Com oito minutos, Igor Vinicius ganhou de Willian, avançou e chutou para boa defesa de Weverton. Já o Palmeiras assustou com nove minutos. Patrick de Paula recebeu com liberdade no meio e tocou para Danilo, que antes de finalizar foi travado por Arboleda.

PATRICK DE PAULA ERRA E LUCIANO NÃO PERDOA

Quando o Palmeiras dava sinais de que ia pressionar o São Paulo, veio o segundo gol do Tricolor. Aos 15, Weverton saiu jogando com Patrick de Paula, que errou e entregou para Luciano avançar sozinho e chutar para fazer o segundo gol do São Paulo.

Depois, quase o São Paulo ampliou com 19 minutos. Luciano apareceu sozinho e cabeceou para defesa de Weverton. No rebote, o goleiro do Palmeiras levou a melhor mais uma vez em tentativa de Marquinhos.

TORCIDA DO PALMEIRAS VAIA E LUIZ ADRIANO IRONIZA

Precisando reagir na partida, o técnico Abel Ferreira colocou alguns titulares, como Rony, Veiga e Scarpa. Nessas substituições, ele tirou Luiz Adriano, que foi muito vaiado pela torcida. O atacante respondeu com aplausos irônicos e foi em direção ao banco de reservas.

SÃO PAULO TEM GOL ANULADO NO FINAL DA PARTIDA

Aos 45 minutos, Gabriel Sara recebeu de Eder na área e tocou na saída de Weverton para marcar o terceiro. No entanto, foi assinalado impedimento no lance. O Palmeiras até tentou diminuir, mas não conseguiu.

Fim de jogo e vitória merecida do São Paulo, que vê a zona de rebaixamento mais longe. Já o Palmeiras perde a chance da vice-liderança do Campeonato Brasileiro.