São Paulo pode ser obrigado a comprar Calleri por meta; veja valores

Calleri chegou ao São Paulo nessa temporada emprestado até o final de 2022. No entanto, cláusulas no contrato do argentino podem fazer com que o atacante fique mais tempo no Tricolor.

Caso Calleri participe de 30% dos minutos da equipe até o fim de 2022, o São Paulo terá que desembolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

Caso o jogador não atinja essa meta, há ainda uma opção de compra por parte do São Paulo, mas sem a obrigação de desembolsar a quantia. Calleri já participou de oito jogos desde o deu retorno, com três gols marcados e 361 minutos somados.

Titular da equipe de Rogério Ceni, Calleri se lesionou no jogo contra o Corinthians. Após exames, foi detectado um edema na sua coxa direita o que pode fazer com que ele desfalque o São Paulo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista.