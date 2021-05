São Paulo mostra força do elenco na fase de grupos da Copa Libertadores

O São Paulo mesclou o elenco na disputa do Grupo E da Libertadores da América, chave em que a equipe passou em segundo lugar, com 11 pontos conquistados, se classificando para as oitavas de final da Libertadores. ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na LibertadoresCom o calendário apertado, principalmente pela disputa do Campeonato Paulista, a comissão técnica de Hernán Crespo colocou os titulares principalmente nos três primeiros jogos da equipe na competição continental, em que o clube poderia encaminhar a sua classificação.

E assim o fez. Venceu o Sporting Cristal, no Peru, por 3 a 0, bateu o Rentistas, no Morumbi, por 2 a 0 e empatou sem gols com o Racing, em Avellaneda. Ou seja, sete pontos em três partidas e invencibilidade. Foram cinco gols marcados e nenhum sofrido, praticamente garantindo lugar na próxima fase.

Vieram os jogos da volta da Libertadores e com eles, a fase final do Campeonato Paulista. Com a classificação encaminhada, o Tricolor preferiu poupar jogadores na competição continental para jogar o estadual com força máxima. Jogou com reservas no empate com o Rentistas por 1 a 1, no Uruguai, na derrota para o Racing, por 1 a 0, no Morumbi e na vitória por 3 a 0, sobre o Sporting Cristal, também em casa.

Ou seja, com o time alternativo fora, quatro gols marcados e dois sofridos. Junto a isso, a confirmação da classificação, espantando o fantasma da eliminação de 2020. Passar em primeiro ou segundo do grupo? Para Crespo, isso não interessa.

- A gente sempre buscou o primeiro lugar do grupo, mas foi difícil. Perdemos um jogo contra o Racing. Mas independentemente disso, a coisa mais importante é que o São Paulo voltou às oitavas de final depois de cinco anos - disse o treinador, em entrevista coletiva.

Agora, o São Paulo tira a quarta-feira de folga e volta aos treinamentos na quinta-feira. A estreia no Brasileirão está marcada para sábado (29), às 19h, contra o Fluminense, no Morumbi.