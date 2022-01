São Paulo fica perto de acertar rescisões de Pablo e Vitor Bueno

O São Paulo está próximo de acertar as rescisões de contrato com o atacante Pablo e o meia Vitor Bueno. De acordo com o apurado pela reportagem do LANCE!, ambas as situações estão encaminhadas e devem ser finalizadas até o final desta semana.

Um indício das saídas dos jogadores é o número da camisa. Tanto a 9, que era de Pablo, quanto a 12, que pertencia a Vitor Bueno, foram 'passadas' para outros jogadores. Quem ficou com a 9 foi Jonathan Calleri, enquanto o novo dono da 12 é o recém-chegado Alisson.

Vitor Bueno já tem tudo acertado para deixar o Tricolor, restando apenas a assinatura do contrato para ele procurar outro clube no mercado. Vale ressaltar que o meia não aceitou ser emprestado e estava treinando separado do elenco.

Já Pablo, após ver negociações com Ceará, Santos e Athletico-PR não darem certo, conversa com a diretoria são-paulina para uma rescisão do contrato, que vai até 2023. O atacante aceita sair antes do fim do contrato, e o São Paulo fez um acordo para pagar o jogador. O L! apurou que o valor gira em torno de R$ 2,5 milhões.

O Athletico-PR segue com desejo de contar com o atleta, e deve avançar nas conversas para repatriar o atacante após ser resolvida a sua situação no São Paulo.