São José x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/05) pela Série C

São José-RS x Volta Redonda disputam hoje, quarta-feira (29/05), uma partida atrasada pela 3° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São José x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nessa edição da Série C do Brasileirão, São José RS já soma uma derrota de 1 a 0 para Tombense e outra de 2 a 1 para Confiança.

Já Volta Redonda é o 7° colocado da competição e acumula 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

São José x Volta Redonda: prováveis escalações

São José RS: Fábio Rampi; Fredson, Jadson e Tiago Pedra; Nonato, Rafael Carrilho, Diogo Sodré e Gabriel Lima; Marcos Calazans, Gabriel Morbeck e Emerson Brito. Técnico: Pingo.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Zé Vitor, Lucas Souza e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Robinho e PK; Douglas Skilo, Ítalo e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

FICHA TÉCNICA

São José RS x Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 29 de maio de 2024, 18h30