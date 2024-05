Olympiacos x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pela Liga Conferência

Olympiacos x Fiorentina disputam hoje, quarta-feira (29/05), a final da Liga Conferência. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Agia Sophia, em Nea Filadelfeia, Grécia. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Olympiacos x Fiorentina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela TV Cultura, pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Olympiacos foi o 3° colocado do Grupo A da Europa League com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No mata-mata da Conference League, o time superou Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe e Aston Villa.

Fiorentina liderou invicta o Grupo F da Liga Conferência com 3 vitórias e 3 empates. Em seguida, a equipe superou Maccabi Haifa, Viktoria Plzen e Brugge.

Olympiacos x Fiorentina: prováveis escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. Técnico: Jose Luis Medilibar.

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; González, Beltrán, Kouamé; Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA

Olympiacos x Fiorentina

Conference League

Local: Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, Grécia

Data/Horário: 29 de maio de 2024, 16h