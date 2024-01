São Bernardo x Corinthians: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (27/01) pelo Paulistão

São Bernardo x Corinthians disputam neste sábado (27/01) a 3° rodada do Paulistão. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir São Bernardo x Corinthians ao vivo?

A partida São Bernardo x Corinthians ​​poderá ser assistida pela TNT e pela HBO Max, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como São Bernardo x Corinthians chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores, São Bernardo venceu Ituano por 2 a 0 e empatou com Guarani por 0 a 0.

Corinthians soma uma vitória de 1 a 0 sobre Guarani e uma derrota de mesmo placar pro Ituano.

São Bernardo x Corinthians: prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hélder, Arthur, Pedro Carrerete e Vitor Ricardo; Rodrigo Souza e Lucas Lima; Lucas Tocantins, Silvinho e Romisson; Kayke. Técnico: Márcio Zanardi.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Diego Palacios; Raniele; Maycon, Matías Rojas, Fausto Vera e Wesley Gassova; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

São Bernardo x Corinthians

Campeonato Paulista

Local: Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data/Horário: 27 de janeiro de 2024, 20h