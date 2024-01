Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste sábado (27/01)

Os jogos de hoje, sábado (27/01), da NBA ocorrem pela temporada regular da liga de basquete. Confira o horário e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Detroit Pistons x Washington Wizards - 14h - NBA League Pass New York Knicks x Miami Heat - 17h - ESPN 2 e Star+ Denver Nuggets x Philadelphia 76ers - 19h30 - ESPN 2 e Star+ Brooklyn Nets x Houston Rockets - 20h - NBA League Pass Charlotte Hornets x Utah Jazz - 21h - NBA League Pass Boston Celtics x Los Angeles Clippers - 21h - Amazon Prime Milwaulkee Bucks x New Orleans Pelicans - 22h - NBA League Pass Golden State Warriors x Los Angeles Lakers - 22h30 - ESPN 2 e Star+ San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves - 22h30 - NBA League Pass Dallas Mavericks x Sacramento Kings - 23h - NBA Vivo

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

As partidas New York Knicks x Miami Heat, Denver Nuggets x Philadelphia 76ers e Golden State Warriors x Los Angeles Lakers passarão pela ESPN 2 e pelo Star+. Já as disputas Boston Celtics x Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks x Sacramento Kings terão transmissão pela Amazon Prime e pelo aplicativo NBA da Vivo. O NBA League Pass transmitirá todos os outros jogos de hoje.