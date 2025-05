Santos x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (28/05)

Santos x Red Bull Leipzig disputam hoje, quarta-feira (28/05), um jogo amistoso. A partida tem seu começo às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Santos x Leipzig ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Santos venceu Vitória por 1 a 0, perdeu para CRB nos pênaltis, foi superado pelo Corinthians por 1 a 0, empatou sem gols com o Ceará e perdeu para o Grêmio por 1 a 0.

Já Leipzig perdeu para o Stuttgart por 3 a 2, empatou sem gols com Werder Bremen, empatou por 3 a 3 com o Bayern, foi goleado pelo Eintracht por 4 a 0 e empatou com Holstein Kiel por 1 a 1

Santos x RB Leipzig: prováveis escalações

Santos: Brazão; Godoy, Luan Peres, Basso e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Guilherme, Barreal e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

Leipzig: Peter Gulacsi; Lutsharel Geertruida, Nicolas Seiwald, Bitshiabu, David Raum; Vermeeren, Kevin Kampl, Ridle Baku; Xavi Simons, Tidiam Gomis e Antonio Nusa. Técnico: Zsolt Löw.

FICHA TÉCNICA

Santos x RB Leipzig

Amistoso

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 28 de abril de 2025, 19h