Santos x Ferroviária: partida é adiada por falta de energia

A partida entre Santos e Ferroviária, pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista, vai ser adiada. A disputa aconteceria neste sábado (05), mas a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em São Paulo, ficou sem energia. Minutos antes do jogo chovia muito na cidade. Os jogadores esperaram mais de 30 minutos para entrar em campo. Pelas Redes sociais, o Ferroviária chegou avisar sobre as negociações com a equipe de arbitragem.

O cancelamento do confronto foi anunciado pelo twitter da. Ainda não há uma data oficial para a partida, mas deve ser antes do final da fase de grupos, marcada para o dia 20 de março.

Essa seria a estreia do treinador Fabián Bustos pelo Santos.



