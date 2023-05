Santos x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (17/05) pela Copa do Brasil

As equipes Santos x Bahia disputam nesta quarta-feira (17/05) as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será realziado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Bahia ao vivo?

A partida Santos x Bahia pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Santos x Bahia​ chegam para o jogo?

Na Copa do Brasil, Santos venceu Ceilândia por 1 a 0, Iguatu por 3 a 0 e Botafogo-SP por 2 a 0 e 1 a 0.

Já Bahia eliminou Jacuipense por 4 a 1, Camboriú por 1 a 0 e Volta Redonda por 2 a 1 e 4 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe e Ryan (Chávez); Cauly, Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA

Santos x Bahia

Copa do Brasil

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 17 de maio de 2023, 19h