Sancho acerta retorno ao Borussia Dortmund, diz jornal

Depois de enfrentar desentendimentos com Erik Ten Hag no Manchester United, o meio-campista Sancho está retornando à sua antiga equipe. O jornal Bild noticiou nesta quinta-feira (3) que o Borussia Dortmund chegou a um acordo para o retorno do jogador de 23 anos, que será emprestado pelos ingleses aos alemães até o final da temporada.

O periódico alemão destaca que apenas “aspectos fiscais de menor importância” precisam ser finalizados para concretizar o acordo. A previsão é que o jogador se integre ao elenco do Borussia Dortmund já nesta sexta-feira (5), durante a estadia da equipe em Marbella, Espanha, aproveitando o período de pausa da Bundesliga para realizar treinamentos.

Segundo a imprensa alemã, Sancho encarou com entusiasmo a possibilidade de retornar, pois acredita que essa transferência é crucial para revitalizar seu desempenho após temporadas desanimadoras na Inglaterra. Além disso, representa uma oportunidade para retomar a prática em campo, visto que não atua desde o final de agosto.

Desde a temporada 2021 e 2022, quando ingressou no Manchester United, Sancho participou de 82 partidas, sendo titular em 56 delas e marcando 12 gols. Na temporada 2023 e 2024, sua participação se limitou às três primeiras rodadas da Premier League, nos confrontos contra Wolverhampton, Tottenham e Nottingham Forest, sempre entrando como reserva.