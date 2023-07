San Martin x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e online hoje pela Copa Argentina

A partida San Martin x Vélez Sarsfield será nesta quinta-feira (20), pela fase 16 avos da Copa Argentina. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília) em San Juan, no estádio Ingeniero Hilario Sánchez.

Onde assistir San Martin x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida não será transmitida ao vivo e nem pela internet.

San Martin x Vélez Sarsfield: como chegam

O San Martin de San Juan é um estreante na Primera Nacional, a liga que corresponde à segunda divisão argentina. Sexto colocado com dez vitórias, sete empates e sete derrotas, o time marcou 29 gols e sofreu 25. Na última rodada, perdeu para o Almirante Brown por 2 a 1.

Já o Vélez Sarsfield é somente o 23 com apenas cinco vitórias, 11 empates e nove derrotas, em um universo de 24 gols marcados e 26 sofridos. No entanto, nos últimos jogos, venceu três, empatou três e perdeu quatro. O último foi um empate em 1 a 1 com o Sarmiento

Prováveis escalações: San Martin x Vélez Sarsfield

San Martin: Monllor; Aguirre, Villegas, Sienra, Bontempo; Blanco, Pelaitay, Llano; Arturia, Gonzalez e Donato. Técnico: César Monasterio.

Vélez Sarsfield: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Morato, Ristic e Bah; Chiquinho, Aursnes e Kokçu; Rafa Silva, David Neres e Musa.

FICHA TÉCNICA

San Martin x Vélez Sarsfield

Amistoso

Local: Estádio Ingeniero Hilario Sánchez, em San Juan (Argentina)

Data/Horário: 20/07/2023, às 13h45 (de Brasília)