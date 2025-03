San Lorenzo x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Argentino

San Lorenzo x Lanús disputam hoje, sexta-feira (28/03), pela 11° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir San Lorenzo x Lanús ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Lorenzo é o 4° colocado do Grupo B e acumula 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Lanús ocupa a 6° posição do mesmo grupo com 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

San Lorenzo x Lanús: prováveis escalações

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Matías Reali, Elián Irala, Emanuel Cecchini, Malcom Braida; Alexis Cuello e Andrés Vombergar. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FICHA TÉCNICA

San Lorenzo x Lanús

Campeonato Argentino

Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 28 de março de 2025, 19h15