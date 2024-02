Salernitana x Empoli: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Italiano

Salernitana x Empoli disputam hoje, sexta-feira (09/02), a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Salernitana x Empoli ao vivo?

A partida entre Salernitana x Empoli poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Salernitana x Empoli chegam para o jogo?

Salernitana está na lanterna do Campeonato Italiano com 2 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 44 gols sofridos. Antes de seu empate com Torino na última rodada, o time estava em uma sequência de 5 derrotas.

Já Empoli ocupa a 19° posição da competição e acumula 4 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 15 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Salernitana x Empoli: prováveis escalações

Salernitana: Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pasalidis; Zanioli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

Empoli: Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

FICHA TÉCNICA

Salernitana x Empoli

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2024, 16h45