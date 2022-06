Saiba quais são os 10 clubes de futebol do Brasil com as maiores torcidas

Esporte mais popular, o futebol movimenta milhões de corações pelo Brasil. Pensando nisso, a CumpomValido.com.br fez uma pesquisa sobre os clubes de maior torcida no país. E mais uma vez, o Flamengo aparece no topo da tabela, com 42,7 milhões de torcedores.

Em segundo lugar está o Corinthians, com quase 30 milhões - exatos 29,9. Já o São Paulo fecha o pódio, com 17,1 milhões de torcedores. Ainda aparecem na lista o Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Santos e Atlético-MG, que fecham o top10.

Confira o ranking de acordo com a pesquisa