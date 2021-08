Série D: técnico do Castanhal acredita em bom resultado em cima do São Raimundo-RR

O Castanhal terá desfalque no meio-campo para o jogo contra o São Raimundo-RR neste sábado (20) pela 12ª rodada da Série D. O volante Willians levou o terceiro amarelo e não viajou para Boa Vista (RR). Mas o técnico Cacaio acredita que possui um elenco capaz de suprir a falta do jogador. Ricardo Capanema está cotado para assumir a posição.

“Toda ausência é sentida. É um jogador líder e importante na nossa equipe. Mas temos a volta do Geovane e do Capanema. Que são do mesmo setor e acho que não vai ter problema algum. Talvez a gente sinta falta da liderança. Mas os jogadores que vão entrar tem totais condições. E eram os titulares na época, tanto o Geovane e o Capanema. Mas machucaram e perderam a posição e agora estão tendo esse retorno”, comentou o técnico do Japiim.

Segundo Cacaio, a partida será difícil por se tratar de um confronto contra o vice-líder do grupo A1. Esse foi o único time que o Japiim não conseguiu vencer na Série D.

“Um jogo mais difícil do que os outros. O time deles é sólido, com pegada boa. Jogamos contra eles aqui. Estamos acompanhando e não terá surpresa. Vamos fazer um bom jogo lá e conseguir um bom resultado lá dentro”, disse o treinador do Castanhal.

A partida entre São Raimundo-RR e Castanhal será às 17 horas deste sábado (21), no Canarinho, em Boa Vista (RR).