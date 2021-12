Ronaldinho Gaúcho comemora título do Atlético-MG e quer mais: 'Vamos com tudo para a Copa do Brasil'

Ídolo do Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho não ficou de fora da festa e comemorou o título do Galo no Campeonato Brasileiro pelas redes sociais, nesta quinta-feira. O ex-atacante vibrou e já projetou mais um bi: o da Copa do Brasil contra o Athletico-PR.

- Parabéns Atlético pela linda campanha construída no Brasileirão!!! Fico muito feliz em ver a história que vocês estão construindo... E agora vamos com tudo para a Copa do Brasil! Belo Horizonte vai ficar pequena pra tanta festa kkkkkkkk #AquiÉGalo - postou Ronaldinho.

O Atlético chegou aos 81 pontos e não pode ser mais alcançado por qualquer adversário. O Flamengo, segundo colocado, tem 70, mas disputará apenas nove pontos, portanto, não chega mais. O resultado para o Bahia é péssimo. A equipe da casa ficou com 40 pontos, está na 17ª colocação e luta agora para escapar do rebaixamento.



Na próxima rodada o Atlético faz a festa do título no Mineirão diante do RB Bragantino, no domingo, às 16h (de Brasília). O Bahia recebe o Fluminense, novamente em casa, também no domingo, às 16h.