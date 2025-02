Rodada do Parazão define classificados e briga contra o rebaixamento esquenta; veja os resultados

A 7ª rodada do Campeonato Paraense teve, além do Re-Pa, outras quatro partidas neste final de semana. Destaque para as vitórias do Santa Rosa e do Castanhal, que conquistaram os três pontos, sendo um deles garantindo a classificação e o outro se afastando da zona de rebaixamento e sonhando com uma vaga nas quartas de finais.

Sem graça e sem gols

No sábado (22), o Águia de Marabá recebeu o Independente de Tucuruí, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA), porém, os dois clubes não saíram do zero. Resultado ruim para o Galo Elétrico, que continua lutando contra o rebaixamento, agora na 10ª posição, com 5 pontos. Já o Azulão chegou aos 11 pontos e está na 5ª colocação, dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Voa, Japiim

Já neste domingo (23), o Castanhal derrotou de virada a equipe do Cametá, em partida disputada no CT do Japiim, na Cidade Modelo. O Mapará saiu na frente com Daniel GTA, ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa Cametá não conseguiu segurar ímpeto do Castanhal, que virou a partida para 3 a 1, com gols de Ronald Barbosa e Paulo Rangel, duas vezes. Com o triunfo o Japiim somou 13 pontos e está garantido para a próxima fase. Já o Cametá estacionou nos 7 pontos, está na 9ª posição e ainda luta contra o rebaixamento.

Santinha se afasta do Z-2 e pensa em classificação

Outro resultado importante na luta contra o rebaixamento foi a vitória do Santa Rosa, fora de casa, diante do Caeté, na cidade de Augusto Corrêa (PA). A equipe de Icoaraci venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Pedro Sena, aos 27 minutos do segundo tempo e fez o Macaco-Prego respirar na competição. Agora o Santa Rosa soma 7 pontos, está 8ª colocação e respirou na briga contra o rebaixamento e sonha com uma vaga na próxima fase. Já o Caeté se afundou na tabela com apenas 3 pontos e ocupa a penúltima posição com 3 pontos.

Tubarão brigando na ponta

Fechando os jogos o Capitão Poço empatou com o Bragantino em 1 a 1, na cidade de Capitão Poço (PA). Rodrigo Rocha abriu o placar para os donos da casa aos 6 minutos do primeiro tempo, porém, Debu, aos 32 do segundo empo, deixou tudo igual. O Bragantino está classificado para a próxima fase com 14 pontos e ocupa atualmente a 3ª posição com 14 pontos, mesma pontuação do vice-líder Paysandu. Já o Capitão Poço chegou aos 10 pontos, na 6ª colocação e próximo de carimbar a sua classificação.

Encerramento da rodada

A 7ª rodada do Parazão será completada nesta segunda-feira (24), com o jogo entre São Francisco x Tuna Luso Brasileira, que se enfrentam às 10h, no Ninho do Japiim, em Castanhal, às 10h. A Lusa joga pela classificação antecipada, já o Leão santareno quer mudar o cenário e sair da lanterna, porém, um resultado negativo, pode decretar o rebaixamento do São Francisco à Segundinha do Parazão.