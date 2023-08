Rodada da Segundinha teve goleadas do Santa Rosa e do Carajás e derrota do PFC; veja os resultados

A quarta rodada da Segundinha do Parazão seguiu neste final de semana com seis partidas. Os jogos foram movimentados, com destaque para a goleada do Santa Rosa diante do Tiradentes, no Ceju, em Belém, além do triunfo do Paraense contra o Paragominas, também no Ceju.

No sábado (26), o Paraense recebeu a equipe do Paragominas e venceu por 1 a 0. Pelo mesmo grupo, o Santa Rosa mão aliviou a equipe do Tiradentes e venceu por 4 a 1, chegando à liderança da Chave A com sete pontos.

A rodada prosseguiu hoje com alguns jogos longe da capital. No Estádio Edilson Abreu, em Santa Izabel (PA), na região metropolitana de Belém, o Izabelense empatou em 2 a 2 com o Fonte Nova. O Frangão da Estrada chegou à vice-liderança do grupo B com cinco pontos, atrás da Esmac, que empatou em 0 x 0 contra o Santos, no CT do Castanhal.

Em Canaã dos Carajás, o Canaã venceu o Atlético Paraense por 1 a 0 e pulou para a liderança com sete pontos. No Estádio Zinho Oliveira, o Carajás derrotou o Gavião Kyikatejê por 3 a 0 e está na terceira posição do grupo D com cinco pontos.

A rodada segue nesta segunda (28), com São Raimundo x Amazônia, o confronto santareno será jogado no Estádio Panterão, em Santarém às 15h30.