River Plate x The Strongest: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (27/06) pela Libertadores

As equipes River Plate x The Strongest disputam nesta terça-feira (27/06) a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x The Strongest ao vivo?

A partida River Plate x The Strongest pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como River Plate x The Strongest chegam para o jogo?

River Plate é o vice-líder do Grupo D com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. Já The Strongest é o lanterna do mesmo grupo e soma 2 vitórias, 3 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos. Em sua estreia pela competição, The Strongest venceu River Plate por 3 a 1.

Prováveis escalações

River Plate: Armani, Herrera, González, Díaz, Casco, Aliendro, De la Cruz, Fernández, Barco, Solari e Beltrán.

The Strongest: Viscarra, Torres, Castillo, Pedraza, Avellaneda, Carrasco, Quiroga, Franco, Isnaldo, Ortega e Triverio.

FICHA TÉCNICA

River Plate x The Strongest

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 27 de junho de 2023, 21h