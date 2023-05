Rio Ave x Famalicão: veja o horário e as escalações do jogo hoje (26/05) pelo Campeonato Português

As equipes Rio Ave x Famalicão disputam nesta sexta-feira (26/05) a última rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira os horários e as prováveis escalações:

Onde assistir Rio Ave x Famalicão?

A partida Rio Ave x Famalicão não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Rio Ave x Famalicão​​​​ chegam para o jogo?

Rio Ave está na 12° posição do Campeonato Português e soma 10 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Famalicão ocupa a 8° posição da competição com 13 vitórias, 4 empates, 16 derrotas, 37 gols marcados e 45 gols sofridos. A equipe também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Prováveis escalações

Rio Ave: Magrão; Patrick William, Aderllan Santos e Renato Pantalon; Costinha, Vitor Gomes, Rodrigues Guga e Paulo Vitor; Miguel Baeza e Hernani; Leonardo Ruiz. Técnico: Luis Freire.

Famalicão: Luiz Júnior; Alexandre Penetra, Riccieli, Otavio e Ruben Lima; Ivo Rodrigues, Zaydou Youssouf e Santiago Colombatto; Ivan Jaime, Pablo Felipe e Alex Dobre. Técnico: João Pedro Sousa.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Famalicão

Campeonato Português

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 26 de maio de 2023, 15h