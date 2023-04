Resenha, zoeira, fotos e vídeos; jogadores do Remo registram viagem de lancha para Cametá

O Remo encara o Cametá nesta sexta-feira (21), às 16h30, no Estádio parque do bacurau, na cidade de Cametá (PA). O jogo é válido pela partida de ida da semifinal do Parazão. A delegação do Remo viajou de “voadeira” até à cidade e muitos jogadores ficaram apreensivos, nervosos e com a viagem pelos rios do Pará.O departamento de comunicação do Leão postou um vídeo dos jogadores fazendo fotos e registrando a viagem. A famosa “resenha” também rolou solta durante o traslado.

Remo x Cametá jogam às 16h30, de hoje, no Parque do Bacurau e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.

