República Tcheca x Malta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (07/06)

República Tcheca x Malta disputam hoje, sexta-feira (07/06), um jogo amistoso. A partida ocorre às 12h30 (horário de Brasília), na Untersberg-Arena, Grödig, Áustria. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir República Tcheca x Malta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Star+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nesse ano de 2024, a República Tcheca já acumula duas vitórias de 2 a 1 contra Noruega e Armênia. Em 2023, o time acumulou 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

Já Malta passou por empate de 2 a 2 com Eslovênia e empate sem gols com Belarus em 2024. Já no ano passado, a equipe somou 2 vitórias e 8 derrotas.

República Tcheca x Malta: prováveis escalações

República Tcheca: sem informações

Malta: sem informações

FICHA TÉCNICA

República Tcheca x Malta

Amistoso Internacional

Local: Untersberg-Arena, Grödig, Áustria

Data/Horário: 07 de junho de 2024, 12h30