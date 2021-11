Renato Gaúcho chora no vestiário e fala em tom de despedida após o vice do Flamengo na Libertadores

Renato Gaúcho está em clima de despedida. O treinador do Flamengo chorou no vestiário após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, neste sábado, em Montevidéu, que culminou no título da Libertadores para o rival, e o técnico adotou um tom de "adeus" em sua conversa com o elenco. A informação inicial é do site "ge" - e foi confirmada pelo LANCE!.

Em seguida, na entrevista coletiva, abatido, Portaluppi externou que o seu futuro está nas mãos dos dirigentes do Fla, lembrando o seu breve prazo de contrato.

- Nessas horas é difícil falar. Nesse tempo, procurei dar o máximo de mim, juntamente com o grupo. O contrato termina dia 30 (de dezembro). Essa pergunta é para o presidente do clube, Marcos Braz, diretoria. A decisão é do Flamengo - respondeu o treinador, na sala de imprensa do Estádio Centenário.