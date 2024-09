Remo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série C

Remo x Volta Redonda disputam hoje, domingo (15/09), o quadrangular do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, pelo Nosso Futebol+ e pelo canal de Youtube do Nosso Futebol, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas primeiras rodadas do quadrangular, Remo venceu Botafogo-PB por 2 a 1 e empatou com São Bernardo por 2 a 2.

Já Volta Redonda passou por uma vitória de 3 a 1 sobre São Bernardo e um empate sem gols com Botafogo-PB.

VEJA MAIS

Remo x Volta Redonda: prováveis escalações

Remo: Sem informações. Técnico: Rodrigo Santana

Volta Redonda: Sem informações. Técnico: Rogério Corrêa.

FICHA TÉCNICA

Remo x Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 15 de setembro de 2024, 18h30