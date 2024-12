Remo quebra rotina de recomeços; Contrato dá valor a Lucas Maia no Paysandu

Remo quebra a rotina dos recomeços

Neste século, o Remo vive uma sucessão de recomeços, com inúmeras contratações a cada temporada. Para 2025, apesar da previsão de 18 a 20 novos jogadores, o Leão quebra parcialmente essa rotina ao manter meio time (Marcelo Rangel, Rafael Castro, Sávio, Jaderson, Pavani e Ytalo), além do técnico Rodrigo Santana. A reformulação ainda é ampla, mas justificada pela ascensão à Série B.

É positivo que o Leão Azul inicie a pré-temporada amanhã, mesmo com apenas metade do elenco definido, já contando com uma identidade de jogo esboçada. Jogadores e comissão técnica têm crédito, o clima é favorável e as ambições são grandes. No entanto, a lua de mel pode se transformar em pressão intensa caso as expectativas não sejam atendidas.

Novo contrato confirma o perfil de Lucas Maia

Dos 61 jogos oficiais do Paysandu em 2024, Lucas Maia participou de 48 (78,6%), marcando três gols. O zagueiro gaúcho, de 32 anos e 1,92m, formado pelo Grêmio, demonstrou regularidade e justificou o novo contrato para 2025.

Lucas Maia retornou ao Brasil após seis temporadas no futebol mexicano, vindo do Puebla. Também atuou em dois clubes de Malta, além de passagens por Resende/RJ e São José/RS. O Paysandu é apenas o oitavo clube de sua carreira, destacando que ele não é um jogador itinerante. A renovação comprova sua importância para o Papão.

Baixinhas

Totais de jogos dos zagueiros do Paysandu em 2024: Lucas Maia (48 jogos), Wanderson (42), Yeferson Quintana (35), Carlão (20), Luan Freitas (19), Pedro Romano (0). Apesar de ter chegado como zagueiro, Luan Freitas atuou mais vezes como volante.

Avaliação dos técnicos do Remo em 2024, segundo fonte próxima: Ricardo Catalá, bom em treinos, mas ruim no relacionamento; Gustavo Morínigo, ruim tanto em treinos quanto em relacionamento; Rodrigo Santana, bom em treinos e excelente em relacionamento interpessoal.

Rafael Santos: Provável novo goleiro do Paysandu. Aos 35 anos, destacou-se no Operário-PR nesta temporada. Curiosamente, era o goleiro do Confiança no empate sem gols que rebaixou o Remo à Série C, no Baenão, em 2021.

Dodô: Primeira contratação anunciada pelo Remo para 2025. Aos 30 anos, é experiente, talentoso e ainda vigoroso. Deve assumir papel de liderança na equipe.

Contratações estrangeiras no Paysandu: Segundo o executivo Felipe Albuquerque, o clube só buscará jogadores fora do Brasil se não encontrar opções no mercado nacional. Em 2024, o Papão contou com cinco estrangeiros: Quintana, Cazares, Gonzalez, Borasi e Esli Garcia.

Samuel Cândido e Emerson Almeida: Técnicos vitoriosos, que conduziram, respectivamente, Capitão Poço e Independente ao título da Série B1. Ambos buscam consolidar suas conquistas, mas Samuel Cândido já confirmou que reassumirá o São Francisco em 2025.

Capitão Poço no Parazão 2025: Representando uma cidade de destaque na produção de laranjas, o clube estreia no Campeonato Paraense como o 74º participante da história. Apesar de contar com um bom estádio, melhorias são necessárias.