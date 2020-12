Remo e Paysandu divulgam parciais de ingressos vendidos para o clássico

O sábado (5) marca o reencontro entre Leão e Papão na Série C. Já classificadas, as equipes disputam hoje, às 17h, no Mangueirão, uma melhor posição dentro do G-4 do grupo A. Fora de campo as diretorias dos clubes promoveram vendas de ingressos simbólicos para o clássico, buscando recursos para pagamentos de atletas e funcionários. Em seus perfis nas redes sociais, Remo e Paysandu divulgaram parciais das vendas.

REMO

O Leão informou que já vendeu mais de 2 mil ingressos. O torcedor pode comprar os bilhetes do lado azulino nos valores de R$20 (arquibancada) e R$50 (cadeira). As vendas ocorrem em todas as Lojas do Remo ou se preferir podem adquirir os ingressos pela internet através do site.

Mais de 2 mil ingressos virtuais vendidos! Bora pra cima que hoje tem clássico, Fenômeno Azul! 💪



➡️ Vendas:

🦁 Lojas do Remo

📱 https://t.co/wW7PLGMiqa#OReiDaAmazônia #RExPA757 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 5, 2020

PAYSANDU

O Papão divulgou na última parcial que vendeu 3.652 ingressos. O torcedor bicolor pode comprar os bilhetes simbólicos no valor de R$10. As vendas ocorrem nas Lojas Lobo, Centrais dos Sócios e também na internet através do site .

JÁ É AMANHÃ! 🔵⚪



3.652 INGRESSOS VENDIDOS! 🔥



Batalha de clássico, Fiel! Compre 5 ingressos virtuais para o RExPA e ganhe um copo exclusivo ARREDA ARREDA, edição limitada! A FIEL VAI INVADIR! 🐺



Compre em https://t.co/ZfcZbybGTO, nas Lojas Lobo ou nas centrais do Sócio. pic.twitter.com/1Eq61pWUEf — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 5, 2020

Remo x Paysandu duelam hoje, no Colosso do Bengui, às 17h, pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance com vídeos, fotos, entrevistas, pré e pó- jogo, pelo OLiberal.com. a partir das 16h30.