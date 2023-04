Re-Pa amistoso? FPF divulga vídeo promovendo o clássico atrasado da 8ª rodada do Parazão

Remo e Paysandu entram em campo no Novo Mangueirão neste domingo (9), a partir das 17h, para o jogo atrasado da 8ª rodada do Parazão 2023. O clássico, em termos de classificação ao campeonato, pouco influencia na situação dos clubes, já que as duas equipes estão classificadas, não mudarão de posição na tabela geral e a fase quartas de final, inclusive, já está em andamento.

Mas a Federação Paraense de Futebol, organizadora da competição, publicou um vídeo promovendo o clássico já que, nas redes sociais, torcedores chegaram a dizer que a partida "não vale nada" e seria um "amistoso".

Na publicação, o vídeo editado pela FPF reforça que está em jogo a tradição, a rivalidade e a honra dos rivais, fora que se trata da reinauguração oficial do Mangueirão. Ao Remo, inclusive, vale não só a invencibilidade no estadual, mas a manutenção dos 100% de aproveitamento.

Novidades

Como Remo e Paysandu têm partidas importantes pela Copa do Brasil na quarta-feira que vem, a tendência é que as equipes entrem em campo neste domingo sem alguns titulares. Os técnicos Marcelo Cabo e Márcio Fernandes irão aproveitar a oportunidade para testar jogadores que foram contratados recentemente e não puderam ser inscritos na Copa Verde.

Pelo lado azulino, são os casos do lateral-direito Lucas Marques, os meias Laranjeira, Álvaro e Matheus Galdezani. O meia Claudinei, de 34 anos, anunciado na última quinta-feira, ainda não foi regualizado junto ao BID e não será relacionado.

Já no Papão, as novidades são o zagueiro Rodolfo Filemon, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, os volantes Geovane e Kelvi e o atacante Luis Phelipe.

Entenda o caso

Apesar deste domingo marcar de fato a reinauguração oficial do Mangueirão, dois clássicos Re-Pa foram disputados no estádio nas últimas semanas: nos dias 26 e 29 de março, ambos válidos pelas quartas de final da Copa Verde. Os jogos foram realizados em caráter de evento-teste, ou seja, com público reduzido e nem todos os serviços do estádio disponíveis.

Além da partida, válida pela 8ª rodada do Parazão, o Governo do Estado, proprietário do Mangueirão, organiza uma festa ao público que estará presente. Dois shows musicais foram anunciados: as aparelhagens Crocodilo e Super Pop. Até o momento não foram divulgados mais detalhes da programação, que terá autoridades, desportistas e ex-jogadores para uma cerimônia de reabertura.