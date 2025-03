Raphinha já levou cotovelada e 5 pontos na boca em clássico entre Argentina e Brasil

Partidas entre as seleções do Brasil e da Argentina sempre suscitam muita rivalidade. Desta vez, às vésperas de mais um confronto das duas equipes, Raphinha resolveu acalorar ainda mais a relação e disse em entrevista à Romário TV que daria "porrada" nos rivais. Em resposta, um jornal argentino incentivou os zagueiros da equipe albiceleste a bater no atacante brasileiro. Caso a violência em campo realmente se concretize, essa não será a primeira vez que o jogador sofre em um jogo contra vizinhos sul-americanos.



Em 2021, Raphinha levou uma cotovelada de Nicolás Otamendi - um dos atletas citados pelo veículo esportivo para atacar o brasileiro - e precisou de cinco pontos na boca para consertar o estrago. O lance aconteceu pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 (mesma rodada pela qual as duas seleções mais uma vez se enfrentam nesta terça-feira).



À época, a jogada acabou gerando polêmica. Apesar dos claros danos causados ao atacante do Brasil, o árbitro uruguaio Andres Cunha não deu falta par ao zagueiro argentino, assim como não foi chamado pelo VAR para revisão do lance.

VEJA MAIS

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Raphinha, que foi machucado no meio da primeira etapa, jogou até o intervalo com um algodão na boca para estancar o sangramento. O jogador chegou a voltar para o segundo tempo, mas foi substituído cerca de 20 minutos depois.Já Otamendi, que realizou a agressão, terminou o jogo sem ser punido e ironizou a situação: "só bola", comentou em uma publicação sobre o ocorrido. A partida acabou em um empate sem gols, o que manteve o Brasil na liderança da classificação, e a Argentina como vice-líder.Agora na condição de líder das Eliminatórias, os argentinos enfrentam a seleção brasileira, terceira colocada, em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate. O confronto está marcado para as 21h (horário de Brasília), e contará com transmissão da TV Globo e do SporTV.