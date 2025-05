Racing x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/05) pela Copa Sudamericana

Racing URU x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (15/05), a 5° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Corinthians ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing Montevideo está na lanterna do Grupo C, perdeu todas as partidas que jogou e soma 2 gols marcados contra 12 gols sofridos.

Já o Corinthians ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumula 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

O Corinthians venceu o Racing de Montevideo por 1 a 0 durante a terceira rodada da Copa Sulamericana.

Racing-URU x Corinthians: prováveis escalações

Racing: Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Gastón Bueno, Maximiliano Pinela; Agustín Pereira, Martín Ferreira, Juan Pablo Bosca, Lucas Rodríguez; Mateo Cáceres, Bautista Tomati e Alejandro Severo. Técnico: Cristian Chambian.

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá (João Pedro Tchoca) e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); José Martínez, Maycon (Charles), André Carrillo e Igor Coronado; Talles Magno (Héctor Hernández) e Romero. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Racing Montevideo x Corinthians

Copa Sudamericana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 15 de maio de 2025, 19h