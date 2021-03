Querendo mais mulheres comentando, Globo sonda Fabíola Andrade e ouve não de Nadja Mauad

A Globo sonha em contar com mais comentaristas esportivos mulheres em suas transmissões. Após a chegada da narradora Renata Silveira, duas jornalistas foram cotadas para participar da novidade: a repórter Fabíola Andrade, que estuda a proposta, e a repórter Nadja Mauad, que rejeitou a ideia. As informações são do Uol. + Veja a tabela de classificação do Brasileirão feminino A1

De acordo com o portal, Nadja não está disposta a deixar Curitiba neste momento da carreira e acredita que sua rotina como repórter esportiva possa levar ela para a cobertura de grandes eventos. Desde 2011 no canal, ela, que acompanha de perto Coritiba, Athletico e Paraná, já recusou outra proposta oficial da emissora em 2019. Nadja foi convidada para ganhar mais espaço na Globo comentando a Copa do Mundo feminina.

Quem ocupou a função, na época, foi Fabíola Andrade. A jornalista, que chegou a assumir uma função fixa no SporTV em programa como o "SporTV News" e "Redação", deixou o quadro de personagens frequentes das atrações. Com a volta de Carlos Cereto para São Paulo, Fabíola, que tem 10 anos de casa, pode assumir o espaço nas cabines.

Além da narradora, a Globo vem investindo para aumentar o número de mulheres comentando nos jogos. O destaque fica para Ana Thaís Matos e Renata Medeiros, que são contratadas fixas das exibições do canal. Na arbitragem, Nadine Bastos - que já tretou com Mauro Cezar no Twitter - também integra o time.