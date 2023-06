Quem é Declan Rice, novo meia do Arsenal e jogador inglês mais caro da história?

O volante Declan Rice, que ganhou destaque no West Ham, está prestes a se juntar ao Arsenal em uma negociação que estabelecerá um novo recorde para jogadores ingleses. Segundo o respeitado jornal "Daily Mail", o West Ham já deu uma resposta positiva aos Gunners, e a confirmação da contratação do jogador de 24 anos é esperada nos próximos dias. O valor total da transação colocará Declan Rice no topo da lista dos jogadores ingleses mais caros de todos os tempos.

Atualmente, o recorde pertence a Jack Grealish, que trocou o Aston Villa pelo Manchester City em 2021, em uma transferência no valor de 115 milhões de euros (cerca de R$ 607 milhões na cotação atual). No entanto, a ida de Rice para o Arsenal está estimada em 117 milhões de euros (R$ 618 milhões) fixos, mais 5,8 milhões (R$ 30 milhões) em bônus variáveis, que dependerão do desempenho do jogador em seu novo clube.

O Arsenal conseguiu superar a concorrência do Manchester City, que também manifestou interesse em Rice, e assegurou a contratação do jogador, trazendo um importante reforço para a equipe na disputa da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique, da Alemanha, também foi apontado como interessado, porém não conseguiu avançar nas negociações. Além do valor da transferência, o Arsenal pagará a Rice um salário semanal de 290 mil libras (R$ 1,7 milhões).

Rice foi formado nas categorias de base do West Ham e se destacou nas últimas duas temporadas. Ele foi peça fundamental na conquista da Conference League e disputou 50 jogos, marcando cinco gols e dando três assistências na última temporada pelo clube. Seu excelente desempenho também o levou a representar a seleção inglesa na Eurocopa de 2021 e na Copa do Mundo de 2022.