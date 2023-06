Que horas é o sorteio da Copa do Brasil? Veja onde assistir ao vivo e os times envolvidos

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ocorrerá às 13h de hoje, terça-feira (06/06), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro. Confira onde assistir a transmissão ao vivo e quais as equipes:

Onde assistir ao vivo e o horário do sorteio da Copa do Brasil

O evento será transmitido ao vivo pelo GE e pela SporTV, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Quais times estão nas quartas de final da Copa do Brasil

As oito equipes classificadas para a nova fase são:

América-MG

Athletico

Bahia

Corinthians

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

São Paulo

América-MG, Bahia e Grêmio estão na competição desde a primeira fase, enquanto que os restantes entraram na terceira rodada.

Como funciona o sorteio

As oito equipes classificadas serão escolhidas pelo mesmo pote, sem restrição de confrontos. Os mandos de campo, bem como o chaveamento até a final, serão definidos pela CBF após o sorteio dos jogos, que ocorrerão em 5 e 12 de julho.

Premiação

Nesta edição, CBF distribuirá R$ 420 milhões, divididos entre a primeira fase e a final. O campeão receberá R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões, adicionados ao valor acumulado das outras fases.

Somando todos os prêmios, o campeão da competição acumulará R$ 91,8 milhões se vier desde a primeira fase e fizer parte do Grupo 1; R$ 91,3 milhões se fizer parte do grupo 2; e R$ 90,35 milhões se vier do grupo 3. Se o titular for uma das 12 equipes que entraram somente na terceira fase, o prêmio total será de R$ 88,7 milhões.