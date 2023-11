PSG x Monaco: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/11) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x Monaco disputam hoje, sexta-feira (24/11), a 13° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Monaco ao vivo?

A partida entre PSG x Monaco poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como PSG x Monaco chegam para o jogo?

Paris Saint-Germain lidera a LIgue 1 com 8 vitória, 3 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 9 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu no dia 15 de novembro, quando Nice lhe venceu por 3 a 2.

Mônaco ocupa a 3° posição do campeonato e soma 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 25 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

A última partida entre as equipes ocorreu na temporada passada, no dia 11 de fevereiro de 2023, e terminou com a vitória de Monaco por 3 a 1.

PSG x Monaco: prováveis escalações

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Mukiele, Skriniar, Lucas Hernandéz, Fabian Ruiz, Vitinha, Soler, Dembélé, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Monaco: Kohn, Singo, Magassa, Matsima, Vanderson, Camara, Zakaria, Jakobs, Akliouche, Golovin, Ben Yedder. Técnico: Adi Hütter.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Monaco

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 24 de novembro de 2023, 17h