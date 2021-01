PSG terá que desembolsar R$ 500 milhões para contratar Paul Pogba

Mauricio Pochettino quer Paul Pogba na próxima janela de transferências. De acordo com o "Daily Express", o Manchester United estipulou o preço de 75 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) para vender o craque francês.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUECom contrato até 2022, Pogba deve ser vendido para que os Red Devils não percam o francês de graça ao final de seu vínculo. As declarações de Mino Raiola, empresário do jogador, causaram um grande descontentamento no clube inglês.

O valor estipulado pelo Manchester United é menor do que o de algumas janelas atrás, quando o camisa 6 era alvo do Real Madrid. As recentes lesões do francês também são motivos de preocupação.

Na atual temporada, o francês atuou em 21 jogos com a camisa dos Red Devils, marcou dois gols e deu três assistências.