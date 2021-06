Processado por condomínio, pai de Neymar ingressa na justiça e exige retorno financeiro

O pai de Neymar, processado pelo condomínio paulista Associação Residencial Alphaville 2 por supostas irregularidades na reforma da mansão da família no local, decidiu ingressar na Justiça para se defender da ação movida. Ele alega ser vítima no processo e pediu o rompimento do contrato por descumprimento de obrigações caso irregularidades sejam encontradas.+ Confira a classificação do Brasileirão 2021!

De acordo com o portal UOL, o condomínio exige no processo a demolição ou adequações no terreno do imóvel de Neymar da Silva Santos. A defesa do pai do craque do PSG afirma que caso a Justiça aprove o pedido do Alphaville, o retorno dos valores pagos na compra da mansão também devem ser analisados.

Os argumentos apresentados também discordam. De acordo com o condomínio paulista, a mansão estaria em reforma. Entretanto, Neymar nega. Além disso, alega que o Alphaville sabia das irregularidades em 2019, quando comprou o terreno, e que, caso a construção estiver ilegal, ele é vítima, uma vez que comprou o imóvel sem ter realizado nenhuma reforma.

Ele ainda se defende ponderando que ainda existem cláusulas contratuais do condomínio com os antigos proprietários do terreno e pede a adição dos vendedores no processo, visto que no contrato, o empresário é protegido de incidentes como reclamações judicias.