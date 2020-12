Primeiro adversário do Paysandu na segunda fase da Série C, Ypiranga precisa melhorar o desempenho fora de casa

O primeiro compromisso do Paysandu no quadrangular final da Série C será contra o Ypiranga-RS. A partida está marcada para domingo (12), às 18 horas, no Mangueirão. E o jogo promete ser bem disputado, se for analisado os números do adversário bicolor na primeira fase.

O Canarinho é comandado pelo técnico Celso Teixeira, de 59 anos, que assumiu o time na 17ª rodada da Série C, após o treinador Paulo Henrique Marques deixar o clube para comandar o São Luiz-RS, que está disputando a Série D.

Ao assumir, Celso Teixeira conseguiu duas vitórias seguidas, sendo a última contra o São José, por 3 a 1, o que garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo B, com 31 pontos. Antes, o Ypiranga estava fora da zona de classificação, já que empatou com o Criciúma na 16ª rodada em 4 a 4.

Na primeira fase, o Canarinho anotou nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com o aproveitamento de 57%. Além disso, marcou 31 gols e sofreu 26. Foi o segundo melhor mandante de toda a Série C, com 22 pontos conquistados, em sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Ficou atrás apenas do Londrina, que teve o melhor desempenho em casa com 25 pontos, sendo oito vitórias e um empate.

É na questão visitante que talvez o Paysandu possa ter vantagem. Pois o Ypiranga conquistou apenas nove pontos fora de casa, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Resta esperar para saber quem vai se dar melhor na estreia na segunda fase da Série C.

A partida entre Paysandu e Ypiranga-RS será transmitida lance a lance em OLiberal.com.