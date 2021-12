Presidente do Avaí se manifesta sobre imbróglio judicial e garante: 'Jogaremos a Série A em 2022'

O presidente do Avaí, Júlio César Heerdt, usou a rede social para falar sobre o imbróglio judicial que envolve o clube, que poderia tirar o time da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente do Avaí, a equipe catarinense vai resolver o problema e garantiu que o time irá jogar a Série A em 2022.

"Como presidente eleito do Avaí Futebol Clube, venho a público reafirmar o compromisso de toda a nova diretoria, que assume seus cargos no próximo dia 1° de janeiro, com o pagamento dos salários atrasados de atletas e funcionários. Estou ciente da denúncia encaminhada ao STJD, acompanhando de perto o desenrolar dos fatos e certo de que será encontrada a melhor solução para o problema. A torcida avaiana pode ficar tranquila: jogaremos a Série A em 2022", afirmou o Júlio César Heerdt na sua conta pessoal no Twitter.

Entenda o caso

O Avaí terminou a Série B na quarta posição com 64 pontos, conquistando o acesso à Série A para 2022. O CSA-AL, ficou em quinto, com 62. Já o Remo foi rebaixado com 43 pontos, na 17ª posição, sendo o primeiro clube no Z-4. Para que o Remo se salve, o Avaí teria que perder 22 pontos.