Porto x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal

Porto x Vitória SC disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 1° rodada da Liga Portugal. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto x Vitória SC ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Porto perdeu para o Inter Miami, empatou com Al Ahly e venceu três partidas contra Twente, Famalicão e Atlético Madrid.

Vitória passou por uma vitória sobre Vizela, outra contra Portimonense, uma derrota para Estrela, outra vitória sobre Celta e uma derrota para Chaves.

Porto x Vitória SC: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa, Bednarek, Zé Pedro e Martim Fernandes; Francisco Moura, Gabri Veiga, Varela e Franco; Rodrigo Mora, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Vitória: Varela, Abascal, Óscar Rivas, Borevkovic e Miguel; Tiago Silva, Mukendi, Gustavo, Vando Félix e Telmo Arcanjo; Oliveira. Técnico: Luis Pinto.

FICHA TÉCNICA

Porto x Vitória de Guimarães

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 16h45