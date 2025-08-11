Porto x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal Porto e Vitória de Guimarães jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 11.08.25 15h45 Porto vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlético Madrid (X/ @FCPorto) Porto x Vitória SC disputam hoje, segunda-feira (11/08), a 1° rodada da Liga Portugal. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Porto x Vitória SC ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Porto perdeu para o Inter Miami, empatou com Al Ahly e venceu três partidas contra Twente, Famalicão e Atlético Madrid. Vitória passou por uma vitória sobre Vizela, outra contra Portimonense, uma derrota para Estrela, outra vitória sobre Celta e uma derrota para Chaves. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira Estoril x Estrela: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal Estoril e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Porto x Vitória SC: prováveis escalações Porto: Diogo Costa, Bednarek, Zé Pedro e Martim Fernandes; Francisco Moura, Gabri Veiga, Varela e Franco; Rodrigo Mora, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli. Vitória: Varela, Abascal, Óscar Rivas, Borevkovic e Miguel; Tiago Silva, Mukendi, Gustavo, Vando Félix e Telmo Arcanjo; Oliveira. Técnico: Luis Pinto. FICHA TÉCNICA Porto x Vitória de Guimarães Campeonato Português Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 11 de agosto de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga Portugal porto Vitória de Guimarães jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00