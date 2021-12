Por título do Atlético-MG, Globo muda horários de novelas para transmitir jogo contra o Bahia

A TV Globo Minas vai mudar sua programação para transmitir a partida entre Bahia e Atlético-MG, nesta quinta-feira, às 18h, em jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo pode valer o título para o Galo, que não levanta a principal taça do futebol brasileiro desde 1971. Para isso, basta uma vitória dos comandados de Cuca.

A emissora informou que a transmissão do jogo começará minutos antes de a bola rolar, após a exibição "Malhação Sonhos". A novela "Quanto Mais Vida, Melhor!" vai ao ar às 20h05. A partida também vai passar no Premiere, do Grupo Globo. A novela "Nos Tempos do Imperador" e o noticiário local "MG2" não irão passar no estado.