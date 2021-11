População lota praça de Macapá (AP) para assistir final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Torcedores de Flamengo e Palmeiras lotaram a praça do bairro de Araxá, em Macapá (AP), para assistir a final da Libertadores. A população solicitou durante a semana que a prefeitura da capital amapaense colocasse um telão no local para transmitir o jogo. A prefeitura atendeu e os moradores compareceram em peso no local.

.Com 'estagiário' corintiano, Macapá terá telão na final da Libertadores entre Flamengo x Palmeiras

Palmeiras e Flamengo estão jogando neste momento no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Verdão está vencendo o Mengão por 2 a 1 na partida que está no primeiro tempo da prorrogação. Os dois disputam o tricampeonato do torneio continental.