Perfil da Série B relembra artilheiros com três jogadores que passaram por Remo e Paysandu

A Série B inicia nesta sexta-feira (28), mas o único representante do Norte, o Remo, só estreia no sábado (29), contra o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 16h. E na internet o perfil oficial da Série B relembrou os últimos 11 artilheiros da competição, contendo jogadores que passaram por Paysandu e Remo.

De 2010 a 2021, a Série B consagrou alguns jogadores, um deles foi o atacante Bruno Rangel, que faleceu no acidente aéreo da Chapecoense, em 2016. Na temporada 2013 ele estabeleceu um recorde na Segundona e marcou 31 vezes, defendendo as cores da Chape. O jogador passou pelo Papão em 2010 e fez nove gols em 12 partidas com camisa bicolor.

Rangel defendeu o Paysandu em 2010 (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

Em 2012 e em 2015 brilhou a estrela do atacante Zé Carlos. Na temporada 2012 foram 27 gols com a camisa do Criciúma-SC e três anos depois 19 pelo CRB-AL. Em 2020 Zé Carlos esteve no Remo e marcou dois gols em sete partidas.

Outro que passou na Série B e cravou seu nome como artilheiro da competição foi o atacante Bergson, com a camisa do Paysandu. Em 2017 ele dividiu a artilharia da Segundona com Mazinho, do Oeste-SP, com 16 gols marcados. Nesta temporada Bergson marcou 28 gols pelo Papão em 47 jogos.