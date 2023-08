Pepa não resiste a sequência negativa de jogos e é demitido do Cruzeiro

O Português Pepa não é mais técnico do Cruzeiro. O Clube fez o anúncio do desligamento na manhã desta terça-feira (29). Pepa e a comissão técnica foram desligados da Raposa, após uma sequência negativa de jogos no Brasileirão. Foram sete partidas sem vencer.

"Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva. Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira. O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias", disse o clube em comunicado.

O técnico estava no cargo desde março, ocupando a vaga antes pertencente a Paulo Pezzolano. Ao todo, foram 25 jogos no comando do clube mineiro, acumulando sete vitórias, oito empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 38%.

O pior, no entanto, veio na parte final da sequência. Dos últimos 17 jogos, o time venceu apenas dois, considerando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

A expectativa no clube é que o novo técnico seja anunciado nos próximos dias, como informado pelas redes sociais do clube. No lugar de Pepa, Fernando Seabra, do sub-20, e Vinícius Rovaris, da comissão técnica, devem comandar o time, que é o atual 12º colocado na tabela, com 25 pontos, e enfrenta o Bragantino no domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileirão.