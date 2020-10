De virada, com um gol nos acréscimos, Paysandu aspirante vence o Santa Cruz no Mangueirão

A equipe de aspirantes do Paysandu enfrentou o Santa Cruz na tarde desta quinta-feira (22), no estádio do Mangueirão, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Papão saiu atrás do placar. João Lucas marcou um gol aos nove minutos do primeiro tempo. O Santa Cruz pressionou e tentou buscar o segundo gol ainda no primeiro tempo. No entanto, não obteve sucesso.

Já no segundo tempo, o Paysandu precisava reverter o placar e, aos 19 minutos, em cobrança de escanteio, o zagueiro Yan deixou tudo igual. Na reta final da partida, o Santa Cruz ficou com um jogador a menos, pois João Lucas cometeu uma falta dura e foi expulso. Já nos acréscimos, em um contra ataque puxado por Debu, ainda do meio do campo. Ele driblou o goleiro, bateu para o gol e virou placar: 2 a 1 Paysandu.