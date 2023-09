Parazão B1 define os primeiros confrontos das quartas de final II; dois jogam completam rodada

O Campeonato Paraense da segunda divisão, hoje renomeado como "Parazão B1" , caminha para a definir os clubes que vão disputar a fase "Quartas de final II".

Até o momento restam duas vagas a serem preenchidas para quatro clubes em disputa. Nesta segunda-feira jogam União Paraense x Sport Belém e Esmac x São Raimundo. Os dois vencedores seguem na competição, mantendo vivo o sonho do acesso à elite do Parazão.

Os primeiros a garantirem vaga nesta etapa da competição foram Capitão Poço, Santos, Pinheirense e Parauapebas. Em seguida, já neste final de semana, se classificaram Santa Rosa e Canaã.

O time da Vila Sorriso vai enfrentar o Capitão Poço, enquanto o Canaã confronta o Parauapebas, no clássico do sudeste paraense. Santos e Pinheirense aguardam os seus adversários, que devem sair justamente da disputa desta segunda-feira.

Hoje entram em campo União Paraense x Sport Belém e Esmac x São Raimundo, pontualmente às 15h30. O primeiro duelo será no campo 1 do Ceju, enquanto o Complexo do Japiim recebe a outra partida da rodada. O jogo de volta ainda não tem data definida pela FPF.